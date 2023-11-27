Віктору Павліку потрібна операція на серці, пише Politeka.net. Про це розповіла його четверта дружина Катерина Реп’яхова.

Також блогерка повідомила, що Павлік від оперативного втручання відмовився.

«Він відмовився робити операцію… Йому треба робити операцію на серці. Не хоче ніяк», - розповіла Реп’яхова на своїй сторінці в Інстаграм.

Раніше Катерина Реп’яхова повідомила, що лікарі заборонили Павліку баню.

«Чоловік обстежив своє серце. Заборонили йому баню… Шок», - розповідала Реп’яхова раніше.

Однак блогерка намагаєтсья не втрачати оптимізм:

"Щодо чоловіка... В мене передчуття, що все в нього буде добре і він переживе ще нас всіх… І в нас ще буде донечка. Не вірю в погане".

Сам Павлік розповідав, що його життя під ризиком:

"Ходжу під ризиком раптової смерті. Набуте за життя. Так сказав лікар. Операція неминуча".

Віктор Павлік, зк з’ясувалося, народився з вадою серця. І наразі з віком один із клапанів вийшов з ладу, не виконує своєї функції - треба ставити штучний.

Операцію було заплановано на осінь. Однак поки що співак на неї так і не наважився.

Зараз Віктор Павлік знаходиться на гастролях, а його дружина і маленький син Михайлик залишилися у Києві.

«Тепер все на мені. Побажайте мені сил», - зазначила Реп’яхова.

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