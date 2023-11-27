Виктору Павлику необходима операция на сердце, пишет Politeka.net.

Об этом рассказала его четвертая жена Екатерина Репяхова.

Также блоггер сообщила, что Павлик от оперативного вмешательства отказался.

«Он отказался делать операцию… Ему нужно делать операцию на сердце. Не хочет никак», – рассказала Репяхова на своей странице в Инстаграм.

Ранее Екатерина Репяхова сообщила, что врачи запретили Павлику баню.

«Муж обследовал свое сердце. Запретили ему баню… Шок», - рассказывала Репяхова ранее.

Однако блогер старается не терять оптимизм:

"О муже... У меня предчувствие, что все у него будет хорошо и он переживет еще нас всех... И у нас еще будет дочь. Не верю в плохое".

Сам Павлик рассказывал, что его жизнь под угрозой:

"Хожу под риском внезапной смерти. Приобретено при жизни. Так сказал врач. Операция неизбежна".

Виктор Павлик, как выяснилось, родился с пороком сердца. И сейчас с возрастом один из клапанов вышел из строя, не выполняет свою функцию - надо ставить искусственный.

Операция была запланирована на осень. Однако пока певец на нее так и не решился.

Сейчас Виктор Павлик находится на гастролях, а его жена и маленький сын Миша остались в Киеве.

«Теперь все на мне. Пожелайте мне сил», - отметила Репяхова.

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