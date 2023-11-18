Известный хореограф и звезда «Танцы со звездами» Илона Гвоздева решила подстричь и покрасить волосы, пишет Politeka.net.
«Наконец-то приехала к своей пчелке наводить красоту. Последний раз была летом. Ждите невероятного результата», - рассказывала Илона Гвоздева своим подписчикам на странице в Инстаграм.
Через некоторое время Илона Гвоздева, как и обещала, похвасталась переменами – звезде «Танцы со звездами» подрезали волосы, сделав модную прическу, и обновили цвет.
Результатом Илона Гвоздева осталась очень довольна.
О своем результате после похода в салон красоты рассказала и четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова.
«Наконец-то, этот день настал! Пришла краситься», - сообщала Репяхова своим подписчикам, открывая дверь салона красоты.
По словам Екатерины Репяховой, в последний раз она красила волосы еще в феврале.
«Крашу волосы в технике эйртач, уже много лет. Долго. Но часто можно не краситься», – рассказала Репьяхова.
Результатом осталась довольна не только Репяхова, но и ее подписчики.
«Катюша, ты шикарна!»,
«Очень круто, цвет вау!»,
«Как тебе идет этот цвет»,
«Красиво так», - засыпали Екатерину Репяхову комплиментами.
Волосы Екатерины Репяховой до и после окрашивания.
Напомним, что недавно новой прической также похвасталась украинская прима-балерина Екатерина Кухар.
Кухар отмечала, что когда в жизни женщины происходят изменения, она идет парикмахеру. Это подогрело слухи о том, что в семье Екатерины Кухар и Александра Стоянова не все хорошо.
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