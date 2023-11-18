Звезда «Танцы со звездами» Илона Гвоздева и молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова решились на изменения во внешности.

Известный хореограф и звезда «Танцы со звездами» Илона Гвоздева решила подстричь и покрасить волосы, пишет Politeka.net.

«Наконец-то приехала к своей пчелке наводить красоту. Последний раз была летом. Ждите невероятного результата», - рассказывала Илона Гвоздева своим подписчикам на странице в Инстаграм.

Через некоторое время Илона Гвоздева, как и обещала, похвасталась переменами – звезде «Танцы со звездами» подрезали волосы, сделав модную прическу, и обновили цвет.

Результатом Илона Гвоздева осталась очень довольна.

О своем результате после похода в салон красоты рассказала и четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова.

«Наконец-то, этот день настал! Пришла краситься», - сообщала Репяхова своим подписчикам, открывая дверь салона красоты.

По словам Екатерины Репяховой, в последний раз она красила волосы еще в феврале.

«Крашу волосы в технике эйртач, уже много лет. Долго. Но часто можно не краситься», – рассказала Репьяхова.

Результатом осталась довольна не только Репяхова, но и ее подписчики.

«Катюша, ты шикарна!»,

«Очень круто, цвет вау!»,

«Как тебе идет этот цвет»,

«Красиво так», - засыпали Екатерину Репяхову комплиментами.

Волосы Екатерины Репяховой до и после окрашивания.

Напомним, что недавно новой прической также похвасталась украинская прима-балерина Екатерина Кухар.

Кухар отмечала, что когда в жизни женщины происходят изменения, она идет парикмахеру. Это подогрело слухи о том, что в семье Екатерины Кухар и Александра Стоянова не все хорошо.

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