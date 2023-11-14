Єкатерина Кухар, Руслана Лижичко та інші українські зірки можуть похвалитися, що їм вдалося трохи обдурити вік.

Так, українській примі-балерині, народній артистці Єкатерині Кухар 41 рік, пише Politeka.net.

Але багато хто з шанувальників Кухар зазначають, що їй можна дати і 35 років, і навіть менше.

Єкатерина Кухар не тільки притримується власних принципів правильного харчування, а й кожного дня танцює і тренується.

Ще одна зірка, яка, на думку українців, виглядає молодше свого віку – Оля Полякова.

Співачка навіть довго користувалася своїм моложавим виглядом і худою статурою, знижуючи свій вік на п’ять років.

Сьогодні 44-річна Оля Полякова не приховує ані свій справжній вік, ані те, що вона робить процедури, які допомагають їй виглядати молодше.

Відомій співачці і переможниці «Євробачення» Руслані Лижичко у травні цього року виповнилося 50 років, але артистка може дозволити собі короткі спідниці і обтягуючі джинси. Втім деякі українці зазначають, що Руслана Лижичко виглядала б ще молодшою, якби її макіяж бів не таким темним, як вона зазвичай робить.

А от шанувальники Ірини Білик, коментуючи її нові кадри, у захваті кажуть, що співачка не виглядає навіть на 30 років. Нагадаємо, що Ірині Білик 53 років. Співачка не приховувала, що робила пластичні операції.

«Ірочка, ви схожі на Аліну Гросу»,

«Ірино, виглядаєте офігено! Років на 25!»,

«Дуже талановитий візажіст і дуже гарно вийшло», - коментують користувачі соцмереж нове відео з Іриною Білик.

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