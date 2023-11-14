Екатерина Кухар, Руслана Лыжичко и другие украинские звезды могут похвастаться, что им удалось немного обмануть возраст.

Так, украинской приме-балерине, народной артистке Екатерине Кухар 41 год, пишет Politeka.net.

Но многие поклонники Кухар отмечают, что ей можно дать и 35 лет, и даже меньше.

Екатерина Кухар не только придерживается собственных принципов правильного питания, но и каждый день танцует и тренируется.

Еще одна звезда, которая, по мнению украинцев, выглядит моложе своего возраста – Оля Полякова.

Певица даже долго пользовалась своим моложавым видом и стройным телосложением, снижая свой возраст на пять лет.

Сегодня 44-летняя Оля Полякова не скрывает ни свой настоящий возраст, ни то, что она делает процедуры, которые помогают ей выглядеть моложе.

Известной певице и победительнице «Евровидения» Руслане Лыжичко в мае этого года исполнилось 50 лет, но артистка до сих пор может позволить себе короткие юбки и обтягивающие джинсы. Впрочем, некоторые украинцы отмечают, что Руслана Лыжичко выглядела бы еще моложе, если бы ее макияж был не таким темным, как она часто делает.

А вот поклонники Ирины Билык, комментируя ее новые кадры, в восторге говорят, что певица не выглядит даже на 30 лет. Напомним, что Ирине Билык 53 года. Певица не скрывала, что делала пластические операции.

«Ирочка, вы похожи на Алину Гросу»,

«Ирина, выглядите офигено! Лет на 25!»,

«Очень талантливый визажист и очень хорошо получилось» , – комментируют пользователи соцсетей новое видео с Ириной Билык.

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