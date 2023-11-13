Дмитро Комаров розповів, що буде з його унікальним проєктом «Світ навиворіт», який знають і люблять багато українців.

Дмитро Комаров, який зі «Світ навиворіт» відвідав десятки країн на різних континентах, прийняв кардинальне рішення, пише Politeka.net.

Проєкт «Світ навиворіт» стане іншим. Зовсім іншим. Це буде погляд на сучасну Україну, він буде про сильних та незламних духом українців з різних міст і регіонів, які, проживаючи драматичні події, не перестають боротись, працювати та відбудовувати Україну.

Називатися цей цикл програм будет «Світ навиворіт. Україна». Його автором і ведучим залишатиметься Дмитро Комаров.

«З 24.02.22 я знімаю тільки в Україні і кожного дня отримую новий привід пишатися українцями і своєю країною», - каже Дмитро Комаров.

Прем’єра «Світ навиворіт. Україна» відбудеться вже зовсім скоро – 17 листопада.

«Ось приклад того,що треба знімати зараз.Дмитро завжди вміє показати таке,що дістається до кісток,чіпляє за живе. Талановита людина»,

«Тримайтеся, дорогі українці. Збережи Боже Україну»,

«Дорогенькі, тримайтеся. Все буде Україна»,

«Великий мандрівник нашого часу»,

«Ура! Дякуємо, Дмитре. Обожнюю «Світ навиворіт», чекаю на новий випуск»,

«Тримаймось, Українці як би тяжко не було. Ми вистоємо і переможемо», - коментують користувачі соцмереж майбутню прем’єру від Дмитра Комарова.

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Нагадаємо також, що Дмитро Комаров зачепив українців унікальними кадрами з Херсона.

Крім того, Politeka.net писала, що Дмитро Комаров зі "світ навиворіт" вразив кадрами, які були зроблені під час зачистки.