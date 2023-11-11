Дмитро Комаров до річниці звільнення Херсона та правобережної Херсонщини 11 листопада разом із командою "Світ навиворіт" предтавив окремий документальний фільм "Рік. Херсон".

Цього разу в своєму Telegram-каналі Дмитро Комаров розмітив знаковий фрагмент фільму - зйомки в районі Антонівського мосту, де ведучий зустрівся з "Моджахедом".

"У листопаді 2022 року ми намагались якомога ближче підійти до Антонівського мосту, аби побачити та відзняти, в якому стані переправа після відступу російської армії з Херсона. Просто під мостом ми зустрілись з Даніілом Ляшуком, позивний «Моджахед», і стали свідками розвідувальної операції його групи", — пише Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров під час зйомок запитав у захисників, який рівень небезпеки в тій локації, на що йому відповіли - 11 з 10. Але команді тоді вдалося зняти унікальні кадри з близького ракурсу.

"На жаль, з Даніілом ми більше не бачились. Він загинув у бою через півроку після цих зйомок. У мене на телефоні досі є відео, яке він зняв власноруч", — додав Дмитро Комаров.

"Моджахед" воював у Херсонській та Харківській областях, був двічі поранений, але після операцій та реабілітації повертався в стрій. Боєць загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі Бахмута.

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