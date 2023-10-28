У заключному, п'ятому фільмі документального циклу "Рік. Харківщина" Дмитро Комаров і команда "Світ навиворіт" спробвали підвести підсумки Харківського контрнаступу та по-новому оцінити наслідки цієї геніальної військової операції.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Дмитро Комаров показав ексклюзивні кадри зі зйомок на деокупованих територіях Харківщини.

"Рік тому завершився Слобожанський контрнаступ. Під час операції було звільнено більшу частину Харківської області, яка знаходилась під окупацією. Це сотні населених пунктів і 12 тисяч квадратних кілометрів української території. Збройні Сили відтіснили ворога до його державних кордонів на межі Харківської області і навіть звільнили частину Луганської та Донецької областей", — пише Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров із командою "Світ навиворіт" спробували найти відповіді на важливі питання: що зупинило Харківський контрнаступ, чи можливо було просунутись ще далі, як тепер, рік потому військове керівництво оцінює результати операції.

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"Тоді за стрімким просуванням Збройних Сил спостерігав увесь світ. Новини про кожне нове звільнене село чи місто дають надію тим, хто ще залишається в окупації. І посилююють віру в те, що і вони будуть звільнені від російських військ. Кожен кілометр відвойованої української землі надихає наших захисників ще завзятіше йти вперед", — наголосив Дмитро Комаров.

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