В заключительном, пятом фильме документального цикла "Год. Харьковщина" Дмитрий Комаров и команда "Мир наизнанку" попытались подвести итоги Харьковского контрнаступления и по-новому оценить последствия этой гениальной военной операции.

В этот раз на своей странице в Instagram Дмитрий Комаров показал эксклюзивные кадры со съемок на деоккупированных территориях Харьковщины.

"Год назад завершилось Слобожанское контрнаступление. Во время операции была освобождена большая часть Харьковской области, которая находилась под оккупацией. Это сотни населенных пунктов и 12 тысяч квадратных километров украинской территории. Вооруженные Силы оттеснили врага к его государственным границам на границе Харьковской области и даже освободили часть Луганской и Донецкой областей", - пишет Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров с командой "Мир наизнанку" попытались найти ответы на важные вопросы: что остановило Харьковское контрнаступление, возможно ли было продвинуться еще дальше, как теперь, год спустя военное руководство оценивает результаты операции.

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"Тогда за стремительным продвижением Вооруженных Сил наблюдал весь мир. Новости о каждом новом освобожденном селе или городе дают надежду тем, кто еще остается в оккупации. И усиливают веру в то, что и они будут освобождены от российских войск. Каждый километр отвоеванной украинской земли вдохновляет наших защитников еще более упорно идти вперед", — подчеркнул Дмитрий Комаров.⠀

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