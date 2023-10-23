Дмитро Комаров у своєму Telegram-каналі запропонував українцям подивитися другий випуск третього сезону проєкту "Мандруй Україною".

"Друзі, нагадую, що на YouTube ви також можете знайти нові випуски "Мандруй Україною", які ми зняли до 24.02.2022. Сезон вийшов лише нещодавно, і весь цей час лежав на полиці", — пише Дмитро Комаров.

Комаров разом із командою "Світ навиворіт" показав неймовірно красиве гуцульске весілля. В програмі можна побачити таємничий гуцульський обряд створення сім'ї, ритуали родинного щастя, що передаються з покоління в покоління, а також дізнатися, який насправді вигляд має вбрання української нареченої, скільки коштує це неймовірне свято і чим замінюють РАГС жителі Карпат.

"Крім того, ми покажемо вам унікальний транспорт, який є найпростішим способом побачити справжню красу наших Карпат, - українську вузькоколійку", — додав Дмитро Комаров.

Раніше Дмитро Комаров в рамках документального проєкту "Рік. Харківщина" розповів, як у складі групи зачистки потрапив до Балаклії, яку тоді звільнили від російських окупантів.

«Я був шокований побаченим. Незважаючи на те, що тоді ми вже бачили трагедії Бучі, Гостомеля, Бородянки та інших міст Київської області. Але в Балаклії я ще більше усвідомив ступінь жахливості окупації», - підкреслив Комаров.

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