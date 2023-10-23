Дмитрий Комаров в своем Telegram-канале предложил украинцам посмотреть второй выпуск третьего сезона проекта "Мандруй Україною".

"Друзья, напоминаю, что на YouTube вы также можете найти новые выпуски "Мандруй Україною", которые мы сняли до 24.02.2022. Сезон вышел только недавно, и все это время лежал на полке", - пишет Дмитрий Комаров.

Комаров вместе с командой "Мир наизнанку" показал невероятно красивую гуцульскую свадьбу. В программе можно увидеть таинственный гуцульский обряд создания семьи, передаваемые из поколения в поколение ритуалы семейного счастья, а также узнать, как на самом деле виглядит наряд украинской невесты, сколько стоит этот невероятный праздник и чем заменяют ЗАГС жители Карпат.

"Кроме того, мы покажем вам уникальный транспорт, который является самым простым способом увидеть настоящую красоту наших Карпат - украинскую узкоколейку", - добавил Дмитрий Комаров.

Ранее Дмитрий Комаров в рамках документального проекта "Год. Харьковщина" рассказал, как в составе группы зачистки попал в Балаклею, которую тогда освободили от российских оккупантов.

«Я был в шоке от увиденного. Несмотря на то, что мы уже видели трагедии Бучи, Гостомеля, Бородянки и других городов Киевской области. Но в Балаклее я еще больше осознал степень ужаса оккупации», - подчеркнул Комаров.

Последние новости Украины:

Комаров из "Мир наизнанку" раскрыл неизвестные подробности трагедии Каховского водохранилища.

Дмитрий Комаров рассказал, как мог погибнуть на съемках "Мир наизнанку".

Трагически оборвалась жизнь героя программы Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку».