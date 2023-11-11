Дмитрий Комаров к годовщине освобождения Херсона и правобережной Херсонщины 11 ноября вместе с командой "Мир наизнанку" представил отдельный документальный фильм "Год. Херсон".

На этот раз в своем Telegram-канале Дмитрий Комаров разметил знаковый фрагмент фильма – съемки в районе Антоновского моста, где ведущий встретился с "Моджахедом".

"В ноябре 2022 года мы пытались как можно ближе подойти к Антоновскому мосту, чтобы увидеть и снять, в каком состоянии переправа после отступления российской армии из Херсона. Просто под мостом мы встретились с Даниилом Ляшуком, позывной «Моджахед», и стали свидетелями разведывательной операции его группы", - пишет Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров во время съемок спросил защитников, какой уровень опасности в той локации, на что ему ответили – 11 из 10. Но команде тогда удалось снять уникальные кадры с близкого ракурса.

"К сожалению, с Даниилом мы больше не виделись. Он погиб в бою через полгода после этих съемок. У меня на телефоне еще есть видео, которое он снял собственноручно", — добавил Дмитрий Комаров.

Моджахед воевал в Херсонской и Харьковской областях, был дважды ранен, но после операций и реабилитации возвращался в строй. Боец погиб 1 апреля 2023 во время выполнения боевого задания в районе Бахмута.

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