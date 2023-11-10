На своїй сторінці в Instagram Дмитро Комаров розповів, що разом із командою "Світ навиворіт" підготував окремий фільм «Рік. Херсон» про звільнення правобережної Херсонщини.

"Він складається з двох частин. Перша - це унікальні кадри, які знімались з першого дня звільнення міста минулого року. Перші емоції людей після деокупації та перші кадри, зняті одразу після відходу росіян з правобережної Херсонщини - наприклад, кадри з Антонівського мосту", — пише Дмитро Комаров.

Друга частина про те, що відбувається в Херсоні сьогодні. Цьогоріч Дмитро Комаров повернувся до міста, пожив там певний час і переконався, що херсонці неймовірні. За словами ведучого, незважаючи на постійні обстріли, місто продовжує жити.



⠀

"За час, проведений в Херсоні, я почув десятки історій, які неможливо забути. В них було все – біль, сльози, щастя, віра. Незважаючи на важку атмосферу довкола, було багато людського тепла, щирості, сміливості, взаємопідтримки. Життя на лінії фронту – це зовсім інша реальність. Ми покажемо її зсередини", — додав Дмитро Комаров.

⠀

Дмитро Комаров наголосив, що це дуже емоційний матеріал, але його варто побачити кожному, щоб зрозуміти, що насправді відбувається в прифронтовому звільненому місті.

Останні новини України:

Комаров зі "Світ навиворіт" розкрив невідомі подробиці трагедії Каховського водосховища.

Дмитро Комаров розповів, як міг загинути на зйомках "Світ навиворіт".

Трагічно обірвалося життя героя програми Дмитра Комарова зі «Світ навиворіт».