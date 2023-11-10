На своей странице в Instagram Дмитрий Комаров рассказал, что вместе с командой "Мир наизнанку" подготовил отдельный фильм «Год. Херсон» об освобождении правобережной Херсонщины.

"Он состоит из двух частей. Первая - это уникальные кадры, которые снимались с первого дня освобождения города в прошлом году. Первые эмоции людей после деоккупации и первые кадры, снятые сразу после ухода россиян с Херсонской области - например, кадры с Антоновского моста", - пишет Дмитрий Комаров.

Вторая часть о том, что происходит в Херсоне сегодня. В этом году Дмитрий Комаров вернулся в город, прожил там некоторое время и убедился, что херсонцы невероятные. По словам ведущего, несмотря на постоянные обстрелы, город продолжает жить.



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"За время, проведенное в Херсоне, я услышал десятки историй, которые невозможно забыть. В них было все - боль, слезы, счастье, вера. Несмотря на тяжелую атмосферу вокруг, было много человеческого тепла, искренности, смелости, взаимоподдержки. Жизнь на линии фронта – это совсем другая реальность. Мы покажем ее изнутри", - добавил Дмитрий Комаров.

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Дмитрий Комаров подчеркнул, что это очень эмоциональный материал, но его стоит увидеть каждому, чтобы понять, что происходит в прифронтовом освобожденном городе.

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