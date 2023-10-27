Дмитро Комаров на своїй сторінці в Instagram показав важливий епізод із заключного, п'ятого фільму з документального циклу "Рік. Харківщина", в якому команда "Світ навиворіт" спробувала з іншого боку розкрити події та результати Харківського контрнаступу.

Дмитро Комаров розповів, що коли Сили Оборони звільняли населені пункти Харківщини від російських окупаційних військ, за ними йшли спецпризначенці. Вони шукали колаборантів та російських солдат, які не встигли втікти і могли ховатися в будинках і підвалах.

"Ми фільмували зачистку зсередини. Ви зможете на власні очі побачити, як виглядають перші дні на деокупованих територіях", — написав Дмитро Комаров під відео.

На опублікованому відео Дмитро Комаров фінально проговорює з операторами правила поведінки під час небезпечних зйомок.

"Дуже важливо нам усім бути злагодженими, обережними. Там у підвалах, у якихось квартирах, будинках можуть бути росіяни, і вони можуть навіть вдавати, що здаються, але при цьому можуть кинути гранату, можуть почати стріляти, тому, по-перше, в жодному разі не заходити вперед військових і поліції, дуже уважно слухати кожну їхню команду.

І якщо будь-яка команда там "бігти", "лежати" — пофіг на зйомку взагалі, біжимо, лежимо, бо вже багато випадків було, розповідали, що, наприклад, "днрівця" затримали, він вийшов із піднятими руками і кинув гранату Ф-1, там загинули люди", — розповів Дмитро Комаров.

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