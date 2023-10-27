Дмитрий Комаров на своей странице в Instagram показал важный эпизод из заключительного, пятого фильма из документального цикла "Год. Харьковщина", в котором команда "Мир наизнанку" попыталась с другой стороны раскрыть события и результаты Харьковского контрнаступления.

Дмитрий Комаров рассказал, что когда Силы Обороны освобождали населенные пункты Харьковщины от российских оккупационных войск, за ними следовали спецназовцы. Они искали коллаборантов и российских солдат, которые не успели скрыться и могли прятаться в домах и подвалах.

"Мы снимали зачистку изнутри. Вы сможете собственными глазами увидеть, как выглядят первые дни на деоккупированных территориях", - написал Дмитрий Комаров под видео.

На опубликованном видео Дмитрий Комаров финально обсуждает с операторами правила поведения во время опасных съемок.

"Очень важно нам всем быть слаженными, осторожными. Там в подвалах, в каких-то квартирах, домах могут быть россияне, и они могут даже делать вид, что сдаются, но при этом могут бросить гранату, могут начать стрелять, поэтому, во-первых, ни в коем случае не заходить вперед военных и полиции, очень внимательно слушать каждую их команду.

И если любая команда там "бежать", "лежать" — пофиг на съемку вообще, бежим, лежим, потому что уже много случаев было, рассказывали, что, например, "днровца" задержали, он вышел с поднятыми руками и кинул гранату Ф-1, там погибли люди", - рассказал Дмитрий Комаров.

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