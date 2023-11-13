Дмитрий Комаров рассказал, что будет с его уникальным проектом «Мир наизнанку», который знают и любят многие украинцы.

Дмитрий Комаров, который с «Мир наизнанку» посетил десятки стран на разных континентах, принял кардинальное решение, пишет Politeka.net.

Проект «Світ навиворіт» станет другим. Совсем другим. Это будет взгляд на современную Украину, он будет о сильных и несгибаемых духом украинцах из разных городов и регионов, которые, проживая драматические события, не перестают бороться, работать и восстанавливать Украину.

Называться этот цикл программ будет «Мир наизнанку. Украина". Его автором и ведущим будет оставаться Дмитрий Комаров.

«С 24.02.22 я снимаю только в Украине и каждый день получаю новый повод гордиться украинцами и своей страной», – говорит Дмитрий Комаров.

Премьера «Мир наизнанку. Украина» состоится уже совсем скоро – 17 ноября.

«Вот пример того, что надо снимать сейчас. Дмитрий всегда умеет показать такое, что пробирает до костей, цепляет за живое. Талантливый человек»,

«Держитесь, дорогие украинцы. Сохрани Боже Украину»,

«Дорогие, держитесь. Все будет Украина»,

«Великий путешественник нашего времени»,

"Ура! Спасибо, Дмитрий. Обожаю «Мир Світ навиворіт», жду нового выпуска",

«Держимся, Украинцы, как бы тяжело ни было. Мы выстоим и победим», - комментируют пользователи соцсетей будущую премьеру от Дмитрия Комарова.

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Трагедия произошла с героем программы Дмитрия Комарова.

Напомним также, что Дмитрий Комаров задел украинцев уникальными кадрами из Херсона.

Кроме того, Politeka.net писала, что Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" поразил кадрами, сделанными во время зачистки.