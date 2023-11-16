Триповерховий маєток Ніни Матвієнко знаходиться у серці Києва, на Печерських пагорбах, пише Politeka.net.
Колись у цьому будинку був музей, який створив легендарний скульптор, живописець, графік, народознавець і колекціонер Іван Гончар.
Справу свого отця продовжив син – Петро Гончар, який був чоловіком Ніни Матвієнко. Часом музей переїхав в інше приміщення, яке тепер називається Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" і знаходиться біля Києво-Печерської Лаври, а у маєтку оселилася родина Ніни Матвієнко і Петра Гончара.
Разом з Ніною Матвієнко жила її донька Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном і дітьми. У своїх інтерв’ю Тоня Матвієнко розповідала, що мріє про своє житло, але будинок, у який вони вклали свої гроші, так і не добудували.
«І зараз у нас просто немає власного житла. Ми колись із Арсеном вклали гроші у будівництво. І він не добудувався. Ця мрія знищена. І ми просто чекаємо. Це все почалося 2017 року… », — розповідала Тоня Матвієнко.
Сьогодні музикант і співак Арсен Мірзоян каже, що будинок все ще намагаються добудувати.
«Довгобуд стоїть. Довгобуд намагають добудувати. Обіцяють, що добудують. Що зайшов новий інвестор... Наш довгобуд вже добудований, ми чекаємо просто документів», - розповів Арсен Мірзоян в інтерв’ю Славі Дьоміну.
Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян поки виїжджати з будинку Ніни Матвієнко не планують.
«Як сказав Петро Іванович: «Поки живемо тут». І у всіх є де жити», - розповів Мірзоян, додавши, що це родинний маєток.
Зазначимо, що у Ніни Матвієнко і Петра Гончара є щ двоє синів. Старшого сина звуть Іван. У 2005 році Іван Гончар постригся у ченці. Тепер його звуть Януарій.
Середній син Ніни Матвієнко та Петра Гончара пішов стопами батька. Андрій Гончар – художник, відомий іконописець.
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