Прощання з Ніною Матвієнко відбудеться 11 жовтняв приміщенні Національної філармонії України в Києві. Поховають Ніну Митрофанівну Матвієнко на Звіринецькому кладовищі.
За словами доньки Ніни Матвієнко Тоні Матвієнко, прощання триватиме з 11:00 до 13:00.
Раптова смерть Ніни Матвієнко стала шоком як для колег Ніни Матвієнко, так і її шанувальників.
«Пішла матір Українських дітей …сироти ми без вас …», «Наша Квітка Душа»,
«Її голосом співала вся Україна. Вічна пам'ять. Вічна вдячність....», «Вічна пам‘ять і вдячність!»,
«Талановита, оригінальна, з чарівним голосом , який не можливо ні з ким переплутати»,
«Боже, як у мене радіє душа, коли я чую голос Ніни Матвієнко! Це таке щастя-просто слухати її пісні, такі рідні, виконані з такою любов'ю! Пам' ять про неї ніколи не згасне!»,
"Житиме в своїх піснях",
"Згасла наша зірка. Тепер запалає на небі",
"Завжди в очах такий сум", - пишуть українці, дізнавшись про смерть Ніни Матвієнко.
Ніна Матвієнко пішла з життя всього за кілька днів до свого дня народження – співачці мало виповнитись 76 років.
Ніна Матвієнко народилася в 1947 році в селі Неділище Житомирської області. Вона була п'ятою дитиною з одинадцяти.
Із 4 років Ніна доглядала молодших братів і сестер, пасла худобу, одного літа навіть «наймитувала» в дядька Архипа в сусідньому хуторі Гонорино.
«Я в такій сім'ї народилась, — зізнавалася співачка, — що в дитинстві нічого людського не бачила. Тільки й свята, коли тато не був п'яним і вони з мамою співали…».
Мати, Антоніна Ільківна, мала співочий талант, могла співати в три, навіть у чотири голоси. Наприкінці 1970-х років Ніна Матвієнко записала диск із материними піснями.
Сім'я Матвієнків була бідною і віддала дочку вчитися в школу-інтернат для дітей з багатодітних сімей. Один з вихователів карав Ніну за найменшу провину, годинами тримав у кутку на колінах, загадував виконувати найважчу роботу.
Про своє життя в інтернаті Ніна Матвієнко згадувала з болем. Однак, незважаючи на всі життєві випробування, вона залишалася дитиною в душі.
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