Прощання з Ніною Матвієнко відбудеться 11 жовтняв приміщенні Національної філармонії України в Києві. Поховають Ніну Митрофанівну Матвієнко на Звіринецькому кладовищі.

За словами доньки Ніни Матвієнко Тоні Матвієнко, прощання триватиме з 11:00 до 13:00.

Раптова смерть Ніни Матвієнко стала шоком як для колег Ніни Матвієнко, так і її шанувальників.

«Пішла матір Українських дітей …сироти ми без вас …», «Наша Квітка Душа»,

«Її голосом співала вся Україна. Вічна пам'ять. Вічна вдячність....», «Вічна пам‘ять і вдячність!»,

«Талановита, оригінальна, з чарівним голосом , який не можливо ні з ким переплутати»,

«Боже, як у мене радіє душа, коли я чую голос Ніни Матвієнко! Це таке щастя-просто слухати її пісні, такі рідні, виконані з такою любов'ю! Пам' ять про неї ніколи не згасне!»,

"Житиме в своїх піснях",

"Згасла наша зірка. Тепер запалає на небі",

"Завжди в очах такий сум", - пишуть українці, дізнавшись про смерть Ніни Матвієнко.

Ніна Матвієнко пішла з життя всього за кілька днів до свого дня народження – співачці мало виповнитись 76 років.

Ніна Матвієнко народилася в 1947 році в селі Неділище Житомирської області. Вона була п'ятою дитиною з одинадцяти.

Із 4 років Ніна доглядала молодших братів і сестер, пасла худобу, одного літа навіть «наймитувала» в дядька Архипа в сусідньому хуторі Гонорино.

«Я в такій сім'ї народилась, — зізнавалася співачка, — що в дитинстві нічого людського не бачила. Тільки й свята, коли тато не був п'яним і вони з мамою співали…».

Мати, Антоніна Ільківна, мала співочий талант, могла співати в три, навіть у чотири голоси. Наприкінці 1970-х років Ніна Матвієнко записала диск із материними піснями.

Сім'я Матвієнків була бідною і віддала дочку вчитися в школу-інтернат для дітей з багатодітних сімей. Один з вихователів карав Ніну за найменшу провину, годинами тримав у кутку на колінах, загадував виконувати найважчу роботу.

Про своє життя в інтернаті Ніна Матвієнко згадувала з болем. Однак, незважаючи на всі життєві випробування, вона залишалася дитиною в душі.

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