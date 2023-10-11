Прощание с Ниной Матвиенко состоится 11 октября в помещении Национальной филармонии Украины в Киеве. Похоронят Нину Митрофановну Матвиенко на Зверинецком кладбище.

По словам дочери Нины Матвиенко Тони Матвиенко, прощание будет проходить с 11:00 до 13:00.

Внезапная смерть Нины Матвиенко повергла в шок как для коллег Нины Матвиенко, так и ее поклонников.

«Ушла мать Украинских детей …сироты мы без вас…»,

«Наш Цветок Душа»,

«Ее голосом пела вся Украина. Вечная память. Вечная благодарность....»,

«Вечная память и благодарность!»,

«Талантливая, оригинальная, с волшебным голосом, который невозможно ни с кем перепутать»,

«Боже, как у меня радуется душа, когда я слышу голос Нины Матвиенко! Это такое счастье – просто слушать ее песни, такие родные, исполненные с такой любовью! Память о ней никогда не угаснет!» ,

"Будет жить в своих песнях",

"Угасла наша звезда. Теперь загорится на небе" ,

"Всегда в глазах такая печаль", - пишут украинцы, узнав о смерти Нины Матвиенко.

Нина Матвиенко ушла из жизни всего за несколько дней до своего дня рождения – певице должно было исполниться 76 лет.

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Недилище Житомирской области. Она была пятым ребенком из одиннадцати.

С 4 лет Нина ухаживала за младшими братьями и сестрами, пасла скот, одним летом даже «нанималась» у дяди Архипа в соседнем хуторе Гонорино.

«Я в такой семье родилась, – признавалась певица, – что в детстве ничего человеческого не видела. Только и праздники, когда папа не был пьян, и они с мамой пели…».

Мать, Антонина Ильковна, имела певческий талант, могла петь в три, даже четыре голоса. В конце 1970-х годов Нина Матвиенко записала диск с мамиными песнями.

Семья Матвиенко была бедной и отдала дочь учиться в школу-интернат для детей из многодетных семей. Один из воспитателей наказывал Нину за малейшую шалость, часами держал в углу на коленях, приказывал выполнять тяжелую работу.

О своей жизни в интернате Нина Матвиенко вспоминала с болью. Однако, невзирая на все жизненные испытания, она оставалась ребенком в душе.

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