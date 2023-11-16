В большом имении жила не только Нина Матвиенко, но и ее дочь Тоня Матвиенко с семьей, поэтому после смерти певица возник вопрос, что теперь будет с домом.

Трехэтажный особняк Нины Матвиенко находится в сердце Киева, на Печерских холмах, пишет Politeka.net.

Когда-то в этом доме был музей, созданный легендарным скульптором, живописцем, графиком, народоведом и коллекционером Иван Гончар.

Дело своего отца продолжил сын Петр Гончар, который был мужем Нины Матвиенко. Время от времени музей переехал в другое помещение, которое теперь называется Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" и находится возле Киево-Печерской Лавры, а в имении поселилась семья Нины Матвиенко и Петра Гончара.

Вместе с Ниной Матвиенко жила ее дочь Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном и детьми. В своих интервью Тоня Матвиенко рассказывала, что мечтает о своем жилье, но дом, в который они вложили деньги, так и не достроили.

«И сейчас у нас просто нет собственного жилья. Мы когда-то с Арсеном вложили деньги в строительство. И он не достроился. Эта мечта уничтожена. И мы просто ждем. Это все началось в 2017 году…», – рассказывала Тоня Матвиенко.

Сегодня музыкант и певец Арсен Мирзоян говорит, что дом все еще пытаются достроить.

«Долгострой стоит. Долгострой пробуют достроить. Обещают, что достроят. Что зашел новый инвестор... Наш долгострой уже достроен, мы ждем просто документов», - рассказал Арсен Мирзоян в интервью Славе Демину.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян пока уезжать из дома Нины Матвиенко не планируют.

«Как сказал Петр Иванович: «Пока живем здесь». И у всех есть где жить», – рассказал Мирзоян, добавив, что это семейное имение.

Отметим, что у Нины Матвиенко и Петра Гончара есть еще два сына. Старшего сына зовут Иван. В 2005 году Иван Гончар постригся в монахи. Теперь его зовут Януарий.

Средний сын Нины Матвиенко и Петра Гончара пошел по стопам отца. Андрей Гончар – художник, известный иконописец.

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