Український співак Арсен Мірзоян розповів, чи дійсно Олег Винник може повернутися на українську сцені і про запрошення на весілля.

Арсен Мірзоян запевняє, що між ним і Олегом Винником немає міцної дружби, пише Politeka.net.

«Ми ніби друзями і не були. Просто знайомі, колега по цеху», - розповів Арсен Мірзоян в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Відповідаючи на питання щодо присутності Олега Винника на його весіллі з Тонею Матвієнко, Арсен Мірзоян зазначив: «Ми його запросили, він не відмовив».

«На той момент були дружні стосунки. «Привіт-Привіт», - каже Арсен Мірзоян.

Музикант також запевнив, що за присутність Олега Винника серед гостей на його весіллі гроші не платили.

Арсен Мірзоян також висловився з приводу можливого повернення Олега Винника на сцену.

«Ми незнаємо, яким буде камбек, якщо він буде. Хтось скаже, що Олег Винник закінчив. Але слухайте ми всі знаємо, як він почав. Це теж було несподівано абсолютно для всіх. І він так само може несподівано повернутись, бо люди не змінюються і всі ті ж самі його прихильники. Я незнаю, чи змінилось у його прихильників ставлення», - зазначив Арсен Мірзоян.

Нагадаємо, після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Олег Винник залишив сцену. Співак виїхав за кордон, але, за словами його друзів, допомагає ЗСУ, зокрема, купує автівки для бійців.

Днями з’явилася непідтверджена інформація, що Олег Винник планує повернутися на сцену та поїхати в турне містами Європи.

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