Український співак, автор пісень та актор Олег Винник, який виїхав до Німеччини потрапив у пастку.

Олег Винник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхав до Німеччини, нагадує Politeka.net.

Звідти він допомогає ЗСУ – передає автівки на фронт.

Однак зірковість не вберегла Олега Винника від цинічної і хитрої пастки. Олег Винник став жертвою діяльності шахраїв.

Про біду, яка сталася з Олегом Винником розповів ведучий і поет Петро Мага, який товаришує з Олегом Винником.

«В Олега Винника сталася дуже погана історія», - розповів Мага в інтерв’ю Ростіславу Калацинському.

За словами поета, Олег Винник передав величезну суму грошей на машини, людям, які виявилися псевдоволонтерами. Негідники зникли разом з грошима, а потім погрожували співакові.

«Казали: «Приїдеш, ми тобі голову відстрелимо». І таке було», - розповів Павло Мага.

Були спроби знайти шахраїв, але поки безрезуьтатно.

«У нас для когось війна, а для когось мати рідна», - зазначив Мага.

За словами письменника, на той момент, коли почалася війна Олег Винник проходив дуже серйозне лікування.

«І не в Україні, і навіть не в Німеччині», - повідомив Мага, додаючи, що артист не міг перервати лікування.

Останні новини України:

Напарник Лесі Нікітюк розповів про свою рідкісну і важку хворобу.

"Тіна Кароль буде?": Дан Балан вперше за довгий час вийшов на зв'язок.

Глядачі накинулися на продюсера "Голос країни" після суперфіналу.