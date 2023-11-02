Украинский певец, автор песен и актер Олег Винник, выехавший в Германию, попал в ловушку.

Олег Винник после полномасштабного вторжения России в Украину уехал в Германию, напоминает Politeka.net.

Оттуда он помогает ВСУ – передает авто на фронт.

Однако звездность не уберегла Олега Винника от циничной и хитрой ловушки. Олег Винник стал жертвой деятельности мошенников.

О беде, которая произошла с Олегом Винником, рассказал ведущий и поэт Петр Мага, который дружит с Олегом Винником.

«У Олега Винника произошла очень плохая история», – рассказал Мага в интервью Ростиславу Калацинскому.

По словам поэта, Олег Винник передал огромную сумму денег на машины людям, оказавшимся псевдоволонтерами. Негодяи исчезли вместе с деньгами, а затем угрожали певцу.

«Говорили: «Приедешь, мы тебе голову отстрелим». И такое было», – рассказал Павел Мага.

Были попытки найти мошенников, но пока безрезультатно.

«У нас для кого-то война, а для кого-то мать родная», - отметил Мага.

По словам писателя, в тот момент, когда началась война Олег Винник проходил очень серьезное лечение.

"И не в Украине, и даже не в Германии", - сообщил Мага, добавляя, что артист не мог прервать лечение.

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