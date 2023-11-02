Олег Винник после полномасштабного вторжения России в Украину уехал в Германию, напоминает Politeka.net.
Оттуда он помогает ВСУ – передает авто на фронт.
Однако звездность не уберегла Олега Винника от циничной и хитрой ловушки. Олег Винник стал жертвой деятельности мошенников.
О беде, которая произошла с Олегом Винником, рассказал ведущий и поэт Петр Мага, который дружит с Олегом Винником.
«У Олега Винника произошла очень плохая история», – рассказал Мага в интервью Ростиславу Калацинскому.
По словам поэта, Олег Винник передал огромную сумму денег на машины людям, оказавшимся псевдоволонтерами. Негодяи исчезли вместе с деньгами, а затем угрожали певцу.
«Говорили: «Приедешь, мы тебе голову отстрелим». И такое было», – рассказал Павел Мага.
Были попытки найти мошенников, но пока безрезультатно.
«У нас для кого-то война, а для кого-то мать родная», - отметил Мага.
По словам писателя, в тот момент, когда началась война Олег Винник проходил очень серьезное лечение.
"И не в Украине, и даже не в Германии", - сообщил Мага, добавляя, что артист не мог прервать лечение.
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