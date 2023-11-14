Олег Винник приховує все, що стосується його особистого життя, він ніколи не публікував навіть свої дитячі фото.

Олег Винник народився у Черкаській області в селі Вербівка, пише Politeka.net. У дитячі і юні роки Олег Винник брав участь у мистецькій самодіяльності, співав, грав на електрогітарі.

Вже у 20 років Олег Винник солував у Черкаському народному хорі, а коли представилася можливість пройти стажування в Німеччині, він нею скористався.

Через велику кількість концертів і гастролі Олег Винник майже не бачився з рідними. Батько Олега Винника так і не встиг побувати на концерті сина – його життя раптово обірвалося. Про страшну втрату Олег Винник дізнався вже після закінчення концерту. Тоді всі квіти, які йому подарували прихильники, він привіз до батькової труни.

Мати Олега Винника пішла з життя на 81-му році.

«Вона завжди дивилася на нього по телевізору. Знала, що син у неї зірка і раділа за нього", - розповідали односельці мами Олега Вінника.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну стало відомо, що Олег Винник виїхав з України.

«Коли почалася війна, Олег проходив дуже серйозне лікування. Не в Україні і, наскільки я знаю, навіть не в Німеччині. Нічого не можу говорити, тому що це його справа і його таємниця", - казав, зокрема, друг співака, поет-пісняр Петро Мага.

Чи повернеться Олег Винник в Україну достеменно невідомо, але з’явилися чутки, що у співака почалися фінансові проблеми і він збирається повернутися на сцену.

«Олег Винник, маючи великі фінансові проблеми, з оновленим складом своєї команди ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступити за кордоном, заробляти грошенята для свого красивого життя за рахунок українських біженців-вовчиць», - стверджує блогер Богдан Беспалов.

Деякі українці впевнені, що йому це не вдасться, мовляв публіка не пробачить такої довгої відсутності, інші ж впевнені, що на Олега Винника досі чекають його "вовчиці".

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