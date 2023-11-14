Олег Винник скрывает все, что касается его личной жизни, он никогда не публиковал свои детские фото.

Олег Винник родился в Черкасской области в селе Вербовка, пишет Politeka.net.

В детские и юные годы Олег Винник участвовал в художественной самодеятельности, пел, играл на электрогитаре. Уже в 20 лет Олег Винник солировал в Черкасском народном хоре, а когда представилась возможность пройти стажировку в Германии, он ею воспользовался.

Из-за большого количества концертов и гастролей Олег Винник почти не виделся с родными. Отец Олега Винника так и не успел побывать на концерте сына – его жизнь внезапно оборвалась. О страшной утрате Олег Винник узнал уже после окончания концерта. Тогда все цветы, которые ему подарили поклонники, он привез к гробу с отцом.

Мать Олега Винника ушла из жизни на 81-м году.

«Она всегда смотрела на него по телевизору. Знала, что сын у нее звезда и радовалась за него", - рассказывали односельчане мамы Олега Винника.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину стало известно, что Олег Винник уехал из Украины.

«Когда началась война, Олег проходил очень серьезное лечение. Не в Украине и насколько я знаю, даже не в Германии. Ничего не могу говорить, потому что это его дело и его тайна", - говорил, в частности, друг певца, поэт-песенник Петр Мага.

Вернется ли Олег Винник в Украину неизвестно, но появились слухи, что у певца начались финансовые проблемы и он собирается вернуться на сцену.

«Олег Винник, имея большие финансовые проблемы, с обновленным составом своей команды ломает голову, как именно он может объявить европейский тур и выступить за границей, зарабатывать деньги для своей красивой жизни за счет украинских беженцев-волчиц», - утверждает блогер Богдан Беспалов.

Некоторые украинцы уверены, что ему это не удастся, мол публика не простит такого долгого отсутствия, другие же уверены, что Олега Винника до сих пор ждут его "волчицы".

Последние новости Украины:

Уехавшего из Украины Олега Винника настигли неприятности.

Также напомним, что Потапа предостерегли от ошибки Олега Винника.

Ранее о поведении Олега Винника высказывался Юрий Горбунов.