Олег Винник , який досі не повернувся до України, приховує одну таємницю від своїх фанів. Як виявилося, зірка не афішує своєї волонтерської діяльності для ЗСУ, повідомив чоловік співачки Оксани Білозір Роман Недзельський.

Як виявилося, саме чоловік співачки є посередником, який допомагає Виннику доставляти допомогу для українських захисників на фронт. Також про благодійність Олега повідомляють і самі бійці, котрі отримали допомогу.

Протягом останніх місяців улюбленця всіх українок хейтілі через те, що він не засуджував російське вторгнення та не допомагає армії України. Адже після початку великої війни багато українських зірок засудили окупантів, а також зайнялися благодійністю на користь ЗСУ. А про Олега Винники довгий час нічого не було чути і дехто навіть почав припускати, що артист зрікся України.

А тепер стало відомо, що артист активно допомагає ЗСУ, але вирішив не повідомляти про це публічно, щоби не піарити своє ім'я на війні. Але через величезну хвилю критики від співвітчизників йому довелося продемонструвати, як він надає допомогу захисникам України, щоб ніхто не сумнівався, на чиєму він боці.

Відразу ж цю новину почали коментувати віддані фанатки, змінивши свій гнів на схвалення під публікацією Недзельського:

"Ой, а ми тут сьогодні згадували цю пісню і думали, куди подівся Олег. А тут така краса",

"Слава Богу, що з Олегом все бл. Тому що вже 3 місяці від нього ніяких звісток. І дякую Олегу за участь, допомогу та підтримку у важкий для країни час".

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