Олег Винник, который все еще не вернулся в Украину, скрывает одну тайну от своих фанатов. Как оказалось, звезда не афиширует свою волонтерскую деятельность для ВСУ, сообщил муж певицы Оксаны Билозир Роман Недзельский.

Как оказалось, именно муж певицы является посредником, который помогает Винник доставлять помощь для украинских защитников на фронт. Также о благотворительности Олега сообщают и сами бойцы, которые получили помощь.

На протяжении последних месяцев любимца всех украинок хейтили из-за того, что он не осуждал российское вторжение и не помогает армии Украины. Ведь после начала большой войны многие украинские звезды осудили оккупантов, а также занялись благотворительностью в пользу ВСУ. А об Олеге Винники долгое время ничего не было слышно и некоторые даже начали предполагать, что артист отрекся от Украины.

А теперь стало известно, что артист активно помогает ВСУ, но решил не сообщать об этом публично, чтобы не пиарить свое имя на войне. Но из-за огромной волны критики от соотечественников ему пришлось продемонстрировать, как он предоставляет помощь защитникам Украины, чтобы никто не сомневался, на чьей он стороне.

Сразу же данную новость начали комментировать преданные фанатки, сменив свой гнев на одобрение под публикацией Недзельского:

"Ой, а мы здесь сегодня вспоминали эту песню и думали, куда делся Олег. А здесь такая красота",

"Слава Богу, что с Олегом все ок. Потому что уже 3 месяца от него никаких известий. И спасибо Олегу за участие, помощь и поддержку в тяжелое для страны время".

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