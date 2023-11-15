Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал, действительно ли Олег Винник может вернуться на украинскую сцену и о приглашении на свадьбу.

Арсен Мирзоян уверяет, что между ним и Олегом Винником нет крепкой дружбы, пишет Politeka.net.

«Мы как бы друзьями и не были. Просто знакомые, коллега по цеху», – рассказал Арсен Мирзоян в интервью Славе Демину.

Отвечая на вопрос о присутствии Олега Винника на его свадьбе с Тоней Матвиенко, Арсен Мирзоян отметил: "Мы его пригласили, он не отказал".

«На тот момент были дружеские отношения. «Привет-Привет», – говорит Арсен Мирзоян.

Музыкант также заверил, что за присутствие Олега Винника среди гостей на его свадьбе деньги не платили.

Арсен Мирзоян также высказался о возможном возвращении Олега Винника на сцену.

«Мы не знаем, каким будет камбэк, если он будет. Кто-то скажет, что Олег Винник закончил. Но слушайте, мы все знаем, как он начал. Это тоже было неожиданно абсолютно для всех. И он так же может неожиданно вернуться, потому что люди не меняются, и все те же его поклонники. Я не знаю, изменилось ли у его поклонников отношение», - отметил Арсен Мирзоян.

Напомним, после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Олег Винник покинул сцену. Певец уехал за границу, но, по словам его друзей, помогает ВСУ, в частности, покупает машины для бойцов.

На днях появилась неподтвержденная информация о том, что Олег Винник планирует вернуться на сцену и поехать в турне по городам Европы.

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