Про цю подію розповіла сама Ірина Білик, пише Politeka.net. За словами Ірини Білик, все сталося на її концерті.
«Давно ніхто не робив мені пропозицію руки і серця! Як вважаєте, чи можна виходити заміж наосліп?», - прокоментувала Ірина Білик кадри, на яких молодий чоловік стоїть перед нею на коліні.
Також Ірина Білик попросила у своїх шанувальників поради.
«Беріть обручку і біжіть»,
«Не ведіться!»,
«Ні звичайно. Ви мудра»,
«Так потрібно і на осліп! Він дуже хороший!»,
«Ні. Треба хоч трохи знати людину. Та і Дімка буде проти»,
«Скільки того життя»,
«Треба дати шанс людині! А може він хороший і ви будете щасливі»,
"Хотів пропіаритись, а Іру поставив в незручне становище. Пропозиція звучала,як в церкві. Певно хлопець має стаж", - відгукнулися шанувальники Ірини Білик.
Зазначимо, що Ірина Білик неодноразово була у серйозних стосуснках. Її офіційним чоловіком був Аслан Ахмадов, але до нього у Ірини Білик були цивільні чоловіки, серед яких Дмитро Коляденко і Дмитро Дікусар.
Нагадаємо, що Дмитро Дікусар зараз служить у ЗСУ.
У Ірини Білик є сини – Гліб та Табріз.
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