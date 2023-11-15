Про цю подію розповіла сама Ірина Білик, пише Politeka.net. За словами Ірини Білик, все сталося на її концерті.

«Давно ніхто не робив мені пропозицію руки і серця! Як вважаєте, чи можна виходити заміж наосліп?», - прокоментувала Ірина Білик кадри, на яких молодий чоловік стоїть перед нею на коліні.

Також Ірина Білик попросила у своїх шанувальників поради.

«Беріть обручку і біжіть»,

«Не ведіться!»,

«Ні звичайно. Ви мудра»,

«Так потрібно і на осліп! Він дуже хороший!»,

«Ні. Треба хоч трохи знати людину. Та і Дімка буде проти»,

«Скільки того життя»,

«Треба дати шанс людині! А може він хороший і ви будете щасливі»,

"Хотів пропіаритись, а Іру поставив в незручне становище. Пропозиція звучала,як в церкві. Певно хлопець має стаж", - відгукнулися шанувальники Ірини Білик.

Зазначимо, що Ірина Білик неодноразово була у серйозних стосуснках. Її офіційним чоловіком був Аслан Ахмадов, але до нього у Ірини Білик були цивільні чоловіки, серед яких Дмитро Коляденко і Дмитро Дікусар.

Нагадаємо, що Дмитро Дікусар зараз служить у ЗСУ.

У Ірини Білик є сини – Гліб та Табріз.

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