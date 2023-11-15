Об этом событии рассказала сама Ирина Билык, пишет Politeka.net. По словам Ирины Билык, все произошло на ее концерте.

«Давно никто не делал мне предложение руки и сердца! Как считаете, можно ли выходить замуж вслепую?», - прокомментировала Ирина Билык кадры, на которых молодой человек стоит перед ней на колене.

Также Ирина Билык попросила у своих поклонников совета.

«Берите обручальное кольцо и бегите»,

«Не ведитесь!»,

«Нет, конечно. Вы мудрая»,

"Да, нужно и вслепую. Он очень хороший!»,

"Нет. Надо хоть немного знать человека. Да и Димка будет против»,

«Сколько той жизни»,

«Нужно дать шанс человеку! А может, он хороший и вы будете счастливы»,

"Хотел пропиариться, а Иру поставил в неудобное положение. Предложение звучало, как в церкви. Наверное, парень имеет стаж",- откликнулись поклонники Ирины Билык.

Отметим, что Ирина Билык неоднократно была в серьезных отношениях. Ее официальным мужем был Аслан Ахмадов, но до него у Ирины Билык были гражданские мужья, среди которых Дмитрий Коляденко и Дмитрий Дикусар.

Напомним, что Дмитрий Дикусар сейчас служит в ВСУ.

У Ирины Билык есть сыновья - Глеб и Табриз.

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