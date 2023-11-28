Новий сезон «Мастер Шеф» вже скоро порадує телеглядачів, пише Politeka.net. Зйомки вже стартували.

Про деякі подробиці розповіли судді «Мастер Шеф» Володимир Ярославський і Ектор Хіменес-Браво.

Зокрема, Ярославський повідомив, що склад суддів не зміниться – це буде він, Ольга Мартиновська і Ектор.

Але відбудуться деякі зміни з зовнішнім виглядом суддів «Мастер Шеф».

«А ще в нас будуть нові кітелі. У мене сірий, у Ектора, як зазвичай чорний, а у Олі такий жовтенький», - розповів Володимир Ярославський.

Суддя «Мастер Шеф», ведучи зйомку з павільйону, також зазначив, що Мартиновська «як завжди в телефоні», а «Ектор молодець».

Ярославський також повідомив, що за кадром «Мастер Шеф» залишається велика команда, яка працює над проєктом.

«Велика команда, всіх не видно. Насправді, нас приблизно вісімдесять людей і я дуже вдячний всім за те, що ми разом», - підкреслив Володимир Ярославський.

Про початок зйомок нового сезону «Мастер Шеф» розповів і Ектор Хіменес-Браво. Суддя пригадав, як він виглядав у першому сезоні, показав торт, яким пригощали у павільйоні з приводу зйомок нового сезону «Мастер Шеф» і з задоволенням відмітив:

«А ще разом зі мною незмінні і найкращі колеги».

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Крім того повідомлялось, що "Мастер Шеф" Володимир Ярославський дав рецепт смачного кисло-солодкого соусу.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" дав рецепт трендової страви для сніданку.