Новий сезон «Мастер Шеф» вже скоро порадує телеглядачів, пише Politeka.net. Зйомки вже стартували.
Про деякі подробиці розповіли судді «Мастер Шеф» Володимир Ярославський і Ектор Хіменес-Браво.
Зокрема, Ярославський повідомив, що склад суддів не зміниться – це буде він, Ольга Мартиновська і Ектор.
Але відбудуться деякі зміни з зовнішнім виглядом суддів «Мастер Шеф».
«А ще в нас будуть нові кітелі. У мене сірий, у Ектора, як зазвичай чорний, а у Олі такий жовтенький», - розповів Володимир Ярославський.
Суддя «Мастер Шеф», ведучи зйомку з павільйону, також зазначив, що Мартиновська «як завжди в телефоні», а «Ектор молодець».
Ярославський також повідомив, що за кадром «Мастер Шеф» залишається велика команда, яка працює над проєктом.
«Велика команда, всіх не видно. Насправді, нас приблизно вісімдесять людей і я дуже вдячний всім за те, що ми разом», - підкреслив Володимир Ярославський.
Про початок зйомок нового сезону «Мастер Шеф» розповів і Ектор Хіменес-Браво. Суддя пригадав, як він виглядав у першому сезоні, показав торт, яким пригощали у павільйоні з приводу зйомок нового сезону «Мастер Шеф» і з задоволенням відмітив:
«А ще разом зі мною незмінні і найкращі колеги».
Останні новини України:
51-річний Ектор Хіменес-Браво оголосив про поповнення в сім'ї.
Крім того повідомлялось, що "Мастер Шеф" Володимир Ярославський дав рецепт смачного кисло-солодкого соусу.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" дав рецепт трендової страви для сніданку.