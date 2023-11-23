Ектор Хіменес-Браво поділився радісною новиною, пише Politeka.net. На своїй сторінці в Інстаграм суддя «Мастер Шеф» розповів, що в його сім’ї поповнення.

«Це відповідальний крок для мене. Довго думав, чи готовий», - зізнався Ектор-Хіменес-Браво.

Суддя «Мастер Шеф» зізнався, що у його Лупіти буде братик.

«Я чекаю на нового братика для Лупіти», - розповів Ектор-Хіменес Браво, знаходячись на київському вокзалі біля потягу «Херсон-Краматорськ».

Також Ектор-Хіменес Браво показав свого нового «малюка».

«Малесенький клубочок», - розчулено каже Ектор Хіменес-Браво.

У братика Лупіти імені ще немає, тож суддя «Мастер Шеф» просить допомогти йому підібрати найкраще.

Нагадаємо, суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво в свої 51 жодного разу не був одружений і не має дітей (принаймні, офіційно). Шеф-кухар мешкає у передмісті Києва і обожнює собачок породи бельгійський гріффон. Лупіта носить навіть призвище свого хазяїна.

"Повне ім'я складно запам'ятати. Це... Princess Valentina Guadalupe Jimenez Bravo», - розповідав Ектор Хіменес-Браво.

Також Хіменес-Браво зізнався, чому саме бельгійський грифон.

"У мене все життя були тільки коти, але ніколи не було собаки. Але я дуже захотів, коли подивився фільм з Джеком Ніколсоном, де був собака породи гріффон і я закохався в неї. Я дуже люблю Зоряні війни, мій улюблений фантастичний фільм, а цей пес зовнішністю схожий на Чубакку, я просто захоплений!", – ділився Хіменес-Браво.

У судді «Мастер Шеф» є ще одна собака – Чоко. Але, за його словами, зараз він у Варшаві.

"Чоко і моя дівчина зараз у Варшаві. З ними обома все добре", - розповідав Ектор Хіменес-Браво.

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