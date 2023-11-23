Эктор Хименес-Браво поделился радостной новостью, пишет Politeka.net. На своей странице в Инстаграм судья «Мастер Шеф» рассказал, что в его семье пополнение.

«Это ответственный шаг для меня. Долго думал, готов ли», - признался Эктор-Хименес-Браво.

Судья «Мастер Шеф» признался, что у его Лупиты будет братик.

«Я жду нового братика для Лупиты», - рассказал Эктор-Хименес Браво, находясь на киевском вокзале возле поезда «Херсон-Краматорск».

Также Эктор-Хименес Браво показал своего нового «малыша».

«Крошечный клубочек», - растроганно говорит Эктор Хименес-Браво.

У братика Лупиты имени еще нет, так что судья «Мастер Шеф» просит помочь ему подобрать лучшее.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в свои 51 ни разу не был женат и не имеет детей (по крайней мере, официально). Шеф-повар живет в пригороде Киева и обожает собачку породы бельгийский гриффон. Лупита носит даже фамилию своего хозяина.

"Полное имя сложно запомнить. Это... Princess Valentina Guadalupe Jimenez Bravo», - рассказывал Эктор Хименес-Браво.

Также Хименес-Браво признался, почему именно бельгийский гриффон.

"У меня всю жизнь были только кошки, но никогда не было собаки. Но я очень захотел, когда посмотрел фильм с Джеком Николсоном, где была собака породы гриффон и я влюбился в нее. Я очень люблю Звездные войны, мой любимый фантастический фильм, а этот пес внешностью похож на Чубакку, я просто в восторге!», – делился Хименес-Браво.

У судьи «Мастер Шеф» есть еще одна собака – Чоко. Но, по его словам, сейчас он находится в Варшаве.

"Чоко и моя девушка сейчас в Варшаве. С ними все хорошо», - рассказывал Эктор Хименес-Браво.

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