Новый сезон«Мастер Шеф» уже скоро порадует телезрителей, пишет Politeka.net. Съемки уже стартовали.
О некоторых подробностях рассказали судьи «Мастер Шеф» Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво.
В частности, Ярославский сообщил, что состав судей не изменится – это будет он, Ольга Мартыновская и Эктор.
Но произойдут некоторые изменения с внешним видом судей "Мастер Шеф".
«А еще у нас будут новые кители. У меня серый, у Эктора, как обычно черный, а у Оли такой желтенький», – рассказал Владимир Ярославский.
Судья "Мастер Шеф", ведя съемку из павильона, также отметил, что Мартыновская "как всегда в телефоне", а "Эктор молодец".
Ярославский также сообщил, что за кадром "Мастер Шеф" остается большая команда, работающая над проектом.
«Большая команда, всех не видно. На самом деле, нас около восьмидесяти человек и я очень благодарен всем за то, что мы вместе», - подчеркнул Владимир Ярославский.
О начале съемок нового сезона "Мастер Шеф" рассказал и Эктор Хименес-Браво. Судья припомнил, как он выглядел в первом сезоне, показал торт, которым угощали в павильоне по случаю старта съемок нового сезона «Мастер Шеф» и с удовольствием отметил:
"А еще вместе со мной неизменные и лучшие коллеги".
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51-летний Эктор Хименес-Браво объявил о пополнении в семье.
Кроме того сообщалось, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.