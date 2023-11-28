Новый сезон«Мастер Шеф» уже скоро порадует телезрителей, пишет Politeka.net. Съемки уже стартовали.

О некоторых подробностях рассказали судьи «Мастер Шеф» Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво.

В частности, Ярославский сообщил, что состав судей не изменится – это будет он, Ольга Мартыновская и Эктор.

Но произойдут некоторые изменения с внешним видом судей "Мастер Шеф".

«А еще у нас будут новые кители. У меня серый, у Эктора, как обычно черный, а у Оли такой желтенький», – рассказал Владимир Ярославский.

Судья "Мастер Шеф", ведя съемку из павильона, также отметил, что Мартыновская "как всегда в телефоне", а "Эктор молодец".

Ярославский также сообщил, что за кадром "Мастер Шеф" остается большая команда, работающая над проектом.

«Большая команда, всех не видно. На самом деле, нас около восьмидесяти человек и я очень благодарен всем за то, что мы вместе», - подчеркнул Владимир Ярославский.

О начале съемок нового сезона "Мастер Шеф" рассказал и Эктор Хименес-Браво. Судья припомнил, как он выглядел в первом сезоне, показал торт, которым угощали в павильоне по случаю старта съемок нового сезона «Мастер Шеф» и с удовольствием отметил:

"А еще вместе со мной неизменные и лучшие коллеги".

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51-летний Эктор Хименес-Браво объявил о пополнении в семье.

Кроме того сообщалось, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.