Телеведуча і зірка телеканалу «1+1» Алла Мазур вирішила висловитися на тлі скандалу, який сколихнув Україну.

Алла Мазур втрутилася у скандал, який вибухнув через заяву народної депутатки від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої, в якій вона розкритикувала Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Алла Мазур на своїй сторінці в Інстаграм закликала українців зберігати холодну логіку і, зокрема, почути думку відомого музиканта і військовослужбовця Колі Сєрги.

«Крапля холодної логіки в гаряче обговорення заяв Мар’яни Безуглої про військове керівництво країни. Послухайте поради мудрого Колі Сєрги, і почитайте пост. Я з ним згода», - зазначила Алла Мазур.

Коля Сєрга, зокрема, підкреслює, що найголовнішим є кінцевий результат і в публічну площину, як правило, виноситься конфліктна інформація для того, щоб, користуючись увагою людей, вплинути на діяльність – людини, організації.

«Вплинути на яку іншими інструментами не вдається», - пояснив Коля Сєрга, що відбувається насправді.

На думку військовослужбовця, Безугла обрала «комунікацію через публичну площину» і розуміє, що Залужний не буде реагувати і заперечувати, тож вона, користуючись нагодою і увагою, «починає накидувати полотна з обвинуваченнями, знецінюваннями і поругами».

«Є таке правило в комунікації – джерело забувається, а інформація залишається…. Мар’яну рано чи пізно заставлять замовчати. Або роботодавці, або суспільство. А осад залишиться. Була там нота правди, чи не була – нікого це вже хвилювати не буде. Бо уява в процесі читання вже встигла намалювати картинку реальності….», - зазначив Сєрга.

За словами музиканта і бійця ЗСУ, так працює психіка і саме на цьому будується пропаганда.

Сєрга підкреслив, що порятунок є.

«Нас може врятувати тільки освіта і критичне мислення. Уважнакритика причинно наслідкових зв’язків», - переконаний Коля Сєрга, з яким згодна, зокрема, Алла Мазур.

Нагадаємо, у родину Алли Мазур прийшла страшна звістка - на війні загинув 32-річний племінник ведучої Олександр Сірий.

Алла Мазур повідомила, що Саша – це син її двоюрідної сестри.

"10 квітня Саші виповнилося 32 роки. 16 травня він загинув у бою під Червонопопівкою на Луганщині, захищаючи Україну", - повідомляла Алла Мазур про трагедію.

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