Телеведуча і зірка «1+1» Алла Мазур звернулася до українців з важливою інформацією, яка стосується багатьох.

Алла Мазур повідомила, що статус УБД тепер надається автоматично, пише Politeka.net.

В сторіз на сторінці Інстаграм Алла Мазур повідомила, що статус учасника бойових дій нашим захисникам відтепер мають надавати автоматично.

Щоб не доводилося бійцям після фронту і поранень бігати з папаірцями і переконувати чиновників, що вони брали участь у бойових діях.

Коментуючи цю інформацію, користувачі соцмереж зазначають, що це вже давно пора було зробити і розповідають, з чим їм довелося стикнутися.

«Воїну, після поранення на передовій, радили сказати, що поранення отримав вдома під час відпустки... Як вам такий сценарій від тцк»,

«Так і повинно бути, чого вони повинні бігати, доказувати, принижуватись, побувавши в тому аду! Треба становитись нормальною країною і цінити людей більше за все!»,

«Правди не добитися. Один знайомий підірвався в Сумах на міні, його сім'ю без копійки залишили . З 2014 року на фронті був . Командири повіли, що сам винуватий не тим шляхом ішов на пост Не положено виплата»,

«Давно пора!», - пишуть користувачі соцмереж, коментуючи зміни, про які розповіла Алла Мазур.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про трагедію в родині Алли Мазур. На полі бою загинув Олександр Сірий, племінник Алли Мазур.

У квітні Олександр зустрів своє 32-річчя, а у травні загинув на полі бою на Луганщині.

«Двометровий красень, який завжди готовий був кинутися на допомогу. Він пішов виручати своїх і того дня, хоча мав йти на ротацію… З того бою він не повернувся», - розповідала Алла Мазур.

Останні новини:

Алла Мазур звернулася до українців через хворобу.

Також нагадаємо, що Алла Мазур вразила українців унікальними кадрами.

Крім того, Politeka.net писала, що Алла Мазур показала особливе місце, де українці святкуватимуть перемогу.