Телеведущая и звезда «1+1» Алла Мазур обратилась к украинцам с важной информацией, которая касается многих.

Алла Мазур сообщила, что статус УБД теперь дается автоматически, пишет Politeka.net.

В сториз на странице Инстаграм Алла Мазур сообщила, что статус участника боевых действий нашим защитникам теперь должны предоставлять автоматически.

Чтобы не приходилось бойцам после фронта и ранений бегать с бумажками и убеждать чиновников, что они участвовали в боевых действиях.

Комментируя эту информацию, пользователи соцсетей отмечают, что это уже давно пора было сделать и рассказывают, с чем им пришлось столкнуться.

«Воину после ранения на передовой советовали сказать, что ранение получил дома во время отпуска... Как вам такой сценарий от тцк»,

«Так и должно быть, чего они должны бегать, доказывать, унижаться, побывав в том аду! Надо становиться нормальной страной и ценить людей больше всего!»,

«Правды не добиться. Один знакомый подорвался в Сумах на мине, его семью без копейки оставили. С 2014 года на фронте был. Командиры повели, что сам виноват не тем путем шел на пост. Не положена выплата»,

«Давно пора!» , – пишут пользователи соцсетей, комментируя изменения, о которых рассказала Алла Мазур.

Напомним, что ранее стало известно о трагедии в семье Аллы Мазур. На поле боя погиб Александр Серый, племянник Аллы Мазур.

В апреле Александр встретил свое 32-летие, а в мае погиб на поле боя в Луганской области.

«Двухметровый красавец, который всегда готов был броситься на помощь. Он пошел выручать своих и в тот день, хотя должен был идти на ротацию… С этого боя он не вернулся», - рассказывала Алла Мазур.

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Также напомним, что Алла Мазур поразила украинцев уникальными кадрами.

Кроме того Politeka.net писала, что Алла Мазур показала особое место, где украинцы будут праздновать победу.