Цього разу на своїй сторінці в Instagram Алла Мазур з "1+1" поділилася враженнями від документальної стрічки Алана Бадоєва "Довга доба".

"Відео з мобільного - на великому екрані. Дуже особисте. Зняте часом з останніх сил, під обстрілами, на волосині від смерті. В момент найбільшого болю: коли втрачаєш своїх. І в момент, коли приходить надія", – пише Алла Мазур.

Алла Мазур зізнається, що розуміла, що дивитися цей фільм буде дуже важко, але не могла уявити, яким емоційним потрясінням стане для неї такий ефект занурення.

"Бо ти стаєш частиною цих родин. Ти ридаєш разом з мамами, які рятують дітей під обстрілами. Ти знову і знову переглядаєш кожен кадр з фронту і молишся: головне, щоб вижив! Ти біжиш під кулями на передовій разом з нашим бійцем і бачиш, як поряд падає поранений товариш…", – наголосила Алла Мазур.

За словами Алана Бадоєва, 12 тисяч українців надіслали йому свої відео, зняті за час повномасштабного вторгнення, де розповіли, що їм довелося побачити та пережити.

"І після цих двох годин болю, сліз, і водночас гордості за своїх - мушу сказати. Дивитися важко. Але дивитися треба. Щоб ще раз упевнитись: українці- неймовірної сили народ. І особливо важливо - показати цю стрічку глядачам за межами України: там, до речі, є субтитри англійською. Щоб і вони - побачили цю пронизливу правду", – додала Алла Мазур.

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