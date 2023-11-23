В этот раз на своей странице в Instagram Алла Мазур с "1+1" поделилась впечатлениями от документальной ленты Алана Бадоева "Довга доба".

"Видео с мобильного – на большом экране. Очень личное. Снято порой с последних сил, под обстрелами, на волоске от смерти. В момент наибольшей боли: когда теряешь своих. И в момент, когда приходит надежда”, – пишет Алла Мазур.

Алла Мазур признается, что понимала, что смотреть этот фильм будет очень тяжело, но не могла представить, каким эмоциональным потрясением станет для нее такой эффект погружения.

"Ибо ты становишься частью этих семей. Ты рыдаешь вместе с мамами, спасающими детей под обстрелами. Ты снова и снова просматриваешь каждый кадр с фронта и молишься: главное, чтобы выжил! Ты бежишь под пулями на передовой вместе с нашим бойцом и видишь, как рядом падает раненый товарищ…", – подчеркнула Алла Мазур.

По словам Алана Бадоева, 12 тысяч украинцев отправили ему свои видео, снятые за время полномасштабного вторжения, где рассказали, что им пришлось увидеть и пережить.

"И после этих двух часов боли, слез, и в то же время гордости за своих - должна сказать. Смотреть тяжело. Но смотреть нужно. Чтобы еще раз убедиться: украинцы – невероятной силы народ. И особенно важно – показать эту ленту зрителям за пределами Украины: там, кстати, есть субтитры на английском. Чтобы и они увидели эту пронзительную правду", – добавила Алла Мазур.

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