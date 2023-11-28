Алла Мазур вмешалась в скандал, разразившийся из-за заявления народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, в которой она раскритиковала Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Алла Мазур на своей странице в Инстаграм призвала украинцев сохранять холодную логику и, в частности, услышать мнение известного музыканта и военнослужащего Коли Серги.

«Капля холодной логики в горячее обсуждение заявлений Марьяны Безуглой о военном руководстве страны. Послушайте совета мудрого Коли Серги и почитайте пост. Я с ним согласна», - отметила Алла Мазур.

Коля Серга, в частности, подчеркивает, что самым главным является конечный результат и в публичную плоскость, как правило, выносится конфликтная информация для того, чтобы, пользуясь вниманием людей, повлиять на деятельность человека, организации.

«Влиять на которую другими инструментами не удается», - объяснил происходящее Коля Серга.

По мнению военнослужащего, Безуглая избрала «коммуникацию через публичную плоскость» и понимает, что Залужный не будет реагировать и отрицать, поэтому она, пользуясь случаем и вниманием, «начинает набрасывать полотна с обвинениями, обесцениваниями и поругами».

«Есть такое правило в коммуникации – источник забывается, а информация остается…. Марьяну рано или поздно заставят замолчать. Либо работодатели, либо общество. А осадок останется. Была там нота правды или не была – никого это уже волновать не будет. Потому что воображение в процессе чтения уже успело нарисовать картинку реальности…», - отметил Сергей.

По словам музыканта и бойца ВСУ, так работает психика, и именно на этом строится пропаганда.

Сергей подчеркнул, что спасение есть.

«Нас может спасти только образование и критическое мышление. Внимательная критика причинно-следственных связей», - убежден Коля Серга, с которым согласна, в частности, Алла Мазур.

Напомним, в семью Аллы Мазур пришло страшное известие - на войне погиб 32-летний племянник ведущей Александр Серый.

Алла Мазур сообщила, что Саша – это сын ее двоюродной сестры.

"10 апреля Саше исполнилось 32 года. 16 мая он погиб в бою под Краснопоповкой в ​​Луганской области, защищая Украину», - сообщала Алла Мазур о трагедии.

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