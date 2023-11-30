Звезда сериала "Женский врач. Новая жизнь" женат и воспитывает дочь, которую, кстати, тоже можно увидеть на экранах ТВ

Андрей Исаенко, который в сериале «Женский врач. Новая жизнь» играет Гончара Михаила Ивановича, счастлив в браке с любимой женщиной Олесей, воспитывает дочь Марию.

Девочка тоже снялась в сериале, но это произошло случайно. Андрей Исаенко приехал на пробы вместе с дочерью, так как оставить девочку было не на кого.

Как оказалось, продюсерам как раз нужен был ребенок на роль дочери Михаила Гончара.

Так Мария получила роль в сериале "Женский врач. Новая жизнь".

В этом году дочь звезды сериала «Женский врач. Новая жизнь» и маленькая актриса пошла в первый класс.

«Благодарю наши силы обороны за то, что наши дети имеют возможность учиться! Поэтому не будем забывать и мы помогать нашим защитникам!», - говорил Андрей Исаенко первого сентября, опубликовав фото с дочерью и женой.

Тогда многие зрители удивились, увидев на личном фото актера девочку из сериала:

«Не знала, что в сериале и жизни – Ваша дочь»,

«Это же она в сериале?»,

«Я и не думала, что это ваша дочь»,

«Так это Ваша красавица?».

Напомним, что недавно состоялся финал сериала «Женский врач. Новая жизнь», но зрители надеются, что скоро увидят второй сезон.

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