Перший сезон «Жіночий лікар. Нове життя» добіг кінця, пише Politeka.net. Серіал сподобався багатьом глядачам і глядачкам, українці зазначають, що серіал «Жіночий лікар» вийшов у потрібний час.

«Серіал дуже відволік від подій навколо, дуже круто підібрані актори, всі дуже підходять один одному»,

«Продивилась всі серії. Фільм дуже на часі. Чудовий талановитий склад акторів. Мені сподобались різновікові ролі і позитивний звʼязок між ними. Талановитий сюжет і режисура…»,

«Сподобався тим, що він сучасний, все відбувається ось і зараз, взяти хоча б про мишей в бліндажах. Кожна тривога, кожен військовий або військова в кадрі, то є хвилювання. Сподобалися діалоги, це те як зараз дійсно заспокоюємо один одного і себе. Сподобалось, що не все є хеппі енд, як і в житті людини, що з кожним може статися щось нестандартне, неочікуване навіть для себе ( Наталка, Сердюк)….»,

«Усі герої стали такі рідні, дуже чекаю на продовження!!! Шкода, що за таких жахливих обставин, але нарешті саме нашим актерам є змога грати головні ролі, у нас дуже талановиті люди!!! Миру нам всім і скорішої перемоги!», - обговорюють глядачі серіал «Жіночий лікар. Нове життя».

Але, як виявилося, фінал «Жіночого лікаря» здивував багатьох. Так, глядачі залишилися незадоволеними, що після останньої серії серіалу в них залишилося ще безліч запитань.

«Не такий фінал чекала! Багато запитань залишилось!»,

«Серіал чудовий, але було від початку зрозуміло що фінал буде незакінченим, адже війна ще триває, а в кінці має буде щасливий фінал», - пишуть користувачі Інстаграм.

Тож глядачі сподіваються, що у серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» буде продовження, другий сезон:

«Це взагалі капець! Цей серіал найкращий, чекаю на 2 сезон з нетерпінням»,

«Шановний телеканал 1+1, глядач вимагає продовження серіалу! У вас немає вибору, скажіть нам: так, другий сезон буде! Ми чекаємо!»,

«Значить враження таке: а шо я тепер вечорами дивитись буду?! І ще: чекаю другий сезон!».

Але створці серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» поки зберігають мовчання і навіть натяку не дають на нові серії.

А тим часом зірка серіалу Олександр Нагрудний, який зіграв роль заступника директора центру Юрія Сердюка, готуєтсья до щасливої події у своєму житті – актор вдруге стане батьком. Про вагітність дружини Нагрудний дізнався саме в той день, коли його затвердили на роль.

Додамо, що у зйомках серіалу брали участь не лише професійні і дорослі актори, а й зовсім крихітні дітки. Наймолодшому актору серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" – всього 14 днів. На знімальному майданчику працювали неонатологи та дитячі медсестри, які оберігали безпеку і здоров’я малюків.

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