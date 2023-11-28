Первый сезон «Женский врач. Новая жизнь» подошел к концу, пишет Politeka.net. Сериал понравился многим зрителям и зрительницам, украинцы отмечают, что сериал «Женский врач» вышел в нужное время.

«Сериал очень отвлек от событий вокруг, очень круто подобраны актеры, все очень подходят друг другу»,

«Просмотрела все серии. Фильм очень актуален. Великолепный талантливый состав актеров. Мне понравились разновозрастные роли и положительная связь между ними. Талантливый сюжет и режиссура…»,

«Понравился тем, что он современный, все происходит здесь и сейчас, взять хотя бы о мышах в блиндажах. Каждая тревога, каждый военный или военная в кадре, это волнение. Понравились диалоги, это то, как сейчас действительно успокаиваем друг друга и себя. Понравилось, что не все хэппи энд, как и в жизни человека, что с каждым может произойти нестандартное, неожиданное даже для себя (Наталка, Сердюк)….»,

«Все герои стали такие родные, очень жду продолжения!!! Жаль, что при таких ужасных обстоятельствах, но наконец именно нашим акторам есть возможность играть главные роли, у нас очень талантливые люди! Мира нам всем и скорейшей победы!», - обсуждают зрители сериал «Женский врач. Новая жизнь».

Но, как оказалось, финал «Женского врача» удивил многих. Так, зрители остались недовольны, что после последней серии сериала у них осталось еще множество вопросов.

«Не такой финал ждала! Много вопросов осталось!»,

«Сериал замечательный, но было изначально понятно, что финал будет незаконченным, ведь война еще продолжается, а в конце должен будет счастливый финал», - пишут пользователи Инстаграм.

Так что зрители надеются, что у сериала «Женский врач. Новая жизнь» будет продолжение, второй сезон:

«Это вообще капец! Этот сериал самый лучший, жду 2 сезон с нетерпением»,

«Уважаемый телеканал 1+1, зритель требует продолжения сериала! У вас нет выбора, скажите нам: да, второй сезон будет! Мы ждем!»,

«Значит впечатление такое: а что я теперь по вечерам смотреть буду?! И еще: жду второй сезон!».

Но создатели сериала «Женский врач. Новую жизнь» пока хранят молчание и даже намека не дают на новые серии.

А тем временем звезда сериала Александр Нагрудный, сыгравший роль заместителя директора центра Юрия Сердюка, готовится к счастливому событию в своей жизни – актер во второй раз станет отцом. О беременности жены Нагрудный узнал именно в тот день, когда его утвердили на роль.

Добавим, что в съемках сериала участвовали не только профессиональные и взрослые актеры, но и крошечные детки. Самому младшему актеру сериала "Женский врач. Новая жизнь" – всего 14 дней. На съемочной площадке работали неонатологи и детские медсестры, оберегающие безопасность и здоровье малышей.

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