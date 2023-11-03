Переможець «Голос країни» Михайло Панчишин розповів про проблеми, про які глядачі навіть не здогадувались.

25-річний співак, ветеран і переможець «Голос країни» Михайло Панчишин розповів деякі деталі шоу, які залишалися за лаштунками. Про труднощі, які довелося долати і про які глядачі навіть не здогадувались.

Нагадаємо, що переможець «Голос країни» віддає свій кубок. Його новим власником стане той, хто переможе у розіграші.

Розіграш переможного кубку «Голос країни» пройде між тими, хто задонатив на ЗСУ. Ім’я нового власника кубку «Голос країни» назовуть вже 7 листопада.

До речі, глядачі навіть не здогадувались, що у Михайла Панчишина були проблеми.

«У меня були проблеми з голосовими зв’язками», - розповів Михайло Панчишин в інтерв’ю ВВС.

Згадуючи перше, що він зробив після перемоги в «Голос країни», Панчишин зізнався, що випив газований напій, який був весь час під забороною через проблеми зі зв’язками.

На питання, яким був тренером Артем Пивоваров, переможець «Голос країни» розповів, що «чудовим».

З’ясувалось, що Пивоваров став для Панчишина найкращим другом і, більше того – «братом». Михайло Панчишин розповів, що Артем Пивоваров щодня йому дзвонив, писав.

Додамо, що Михайло Панчишин і Артем Пивоваров готують спільний трек, який вийде в рамках проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Це буде пісня на поезію живої української легенди Ліни Костенко. До співака та ветерана доєднаються й інші учасники з команди «Голос країни» Артема.

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