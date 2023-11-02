Продюсер «Голос країни» Володимир Завадюк зізнався, що поки не може звикнути до того, що тринадцятий сезон вже завершився.

Крім того, продюсер "Голос країни" натякнув, ще цей сезон не буде останнім. Судячи з усього, Завадюк вже замислився над 14-м сезоном і зірковим складом тренерів. Тож Завадюк вирішив дізнатися, чого хочуть глядачі.

«Кого ви хотіли б побачити наступного сезону в тренерському кріслі?», - запитав продюсер «Голос країни» на своїй сторінці Інстаграм у глядачів.

Нагадаємо, що цього разу зірковими тренерами були Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Надія Дорофєєва і музичний продюсер Іван Клименко. Ведучими «Голос країни-13» були Юрій Горбунов і Катерина Осадча.

Багато хто з глядачів «Голос країни» раніше висловлювали думки, що цього сезону був найкращий склад тренерів. Найбільш активними були фан-клуби Дорофєєвої, Пивоварова та Саніної.

Однак багато хто не втрачає також надії на повернення у червоне крісло Тіни Кароль. Співачка залишила проєкт у фіналі «Голос країни 11». Згодом Кароль пояснила, що не захотіла брати участь в інтригах, які вимагала від неї продюсерська команда.

"Проєкт "Голос" - це тренери, ведучі та найголовніше учасники. Але є і бекстейдж. І коли на бекстейджі почали з'являтися якісь інтриги, я в прямому ефірі "Голосу" сказала, що віддаю це крісло Юлі Саніній. За 9 років я бачила в проєкті "Голос" три продюсерські команди. Третя вимагає трішки більше інтриг і хайпу", - заявляла Кароль, додаючи, що вона в цьому участь брати не хоче.

Зазначимо, що однієї з головний історій бекстейджу «Голос країни» був начебто роман Тіни Кароль і Дана Балана, який теж був тренером «Голос країни».

Шанувальники пари і досі фантазують на тему їхніх романтичних стосунків.

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Крім того, Politeka.net писала, що Каті Осадчій дісталося на тлі скандалу після фіналу «Голос країни».

Також нагадаємо, що на перемогу в "Голос країни" претендував копія Позитива.