Продюсер "Голос країни" Владимир Завадюк признался, что пока не может привыкнуть к тому, что тринадцатый сезон уже завершился.

Кроме того, продюсер "Голос країни" намекнул, еще этот сезон не будет последним. Судя по всему, Завадюк уже задумался над 14-м сезоном и звездным составом тренеров. Так что Завадюк решил узнать, чего хотят зрители.

«Кого бы вы хотели увидеть в следующем сезоне в тренерском кресле?» , – спросил продюсер «Голос країни» на своей странице Инстаграм у зрителей.

Напомним, что в этот раз звездными тренерами были Юлия Санина, Артем Пивоваров, Надежда Дорофеева и музыкальный продюсер Иван Клименко. Ведущими «Голос страны-13» были Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Многие зрители «Голос страны» ранее высказывали мнения, что в этом сезоне был лучший состав тренеров. Наиболее активными были фан-клубы Дорофеевой, Пивоварова и Саниной.

Однако многие не теряют надежды на возвращение в красное кресло Тины Кароль. Певица покинула проект в финале «Голос країни 11». Впоследствии Кароль объяснила, что не захотела участвовать в интригах, которые от нее требовала продюсерская команда.

"Проект "Голос" - это тренеры, ведущие и самое главное участники. Но есть и бэкстейдж. И когда на бекстейдже начали появляться какие-то интриги, я в прямом эфире "Голоса" сказала, что отдаю это кресло Юле Саниной. За 9 лет я видела в проекте "Голос" три продюсерские команды. Третья требует немного больше интриг и хайпа" , - заявляла Кароль, добавляя, что она в этом участвовать не хочет.

Отметим, что одной из главных историй бекстейджа «Голос країни» был якобы роман Тины Кароль и Дана Балана, который тоже был тренером «Голос страны».

Поклонники пары до сих пор фантазируют на тему их романтических отношений.

Последние новости Украины:

Зрители набросились на продюсера "Голос країни" после суперфинала.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кате Осадчей досталось на фоне скандала после финала "Голос країни".

Также напомним, что на победу в "Голос країни" претендовала копия Позитива.