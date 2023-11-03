Победитель "Голос страны" Михаил Панчишин рассказал о проблемах, о которых зрители даже не догадывались.

25-летний певец, ветеран и победитель «Голос країни» Михаил Панчишин рассказал некоторые оставшиеся за кулисами детали шоу. О трудностях, которые пришлось преодолевать и о которых даже не догадывались зрители.

Напомним, что победитель "Голос країни" отдает свой кубок. Его новым владельцем станет тот, кто победит в розыгрыше.

Розыгрыш победного кубка «Голос країни» пройдет между теми, кто задонатил на ВСУ. Имя нового обладателя кубка "Голос країни" назовут уже 7 ноября.

Кстати, зрители даже не догадывались, что у Михаила Панчишина были проблемы.

«У меня были проблемы с голосовыми связками», – рассказал Михаил Панчишин в интервью BBC.

Вспоминая первое, что он сделал после победы в «Голос країни», Панчишин признался, что выпил газированный напиток, который был все время под запретом из-за проблем со связками.

На вопрос, каким был тренером Артем Пивоваров, победитель «Голос країни» рассказал, что «прекрасным».

Выяснилось, что Пивоваров стал для Панчишина лучшим другом и, более того, «братом». Михаил Панчишин рассказал, что Артем Пивоваров ежедневно звонил ему, писал.

Добавим, что Михаил Панчишин и Артем Пивоваров готовят общий трек, который выйдет в рамках проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты". Это будет песня на поэзию живой украинской легенды Лины Костенко. К певцу и ветерану присоединятся и другие участники из команды "Голос країни" Артема.

Последние новости Украины:

Напарник Леси Никитюк рассказал о своей редкой болезни.

Также напомним, что продюсер "Голос країни" после финала намекнул на новый сезон – кто будет тренерами.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Голос країни" Юрий Городецкий едва сдержал слезы.