Победный кубок «Голос страны» не останется у Михаила Панчишина, который в этом сезоне одержал победу.

Новым обладателем кубка "Голос країни" теперь может стать любой, пишет Politeka.net.

Но для этого нужно выполнить несколько условий. Как рассказали в команде "Голос країни", необходимо сделать донат от 50 гривен.

«Переходите по закрепленной ссылке в сториз или в описании профиля на страницах «Голос країни», «1+1», Сніданок з 1+1» и делайте донат от 50 гривен; ставьте «+» в комментариях после каждого доната (чем больше донатов, тем больше шансов на победу); обязательно сохраните скриншот/квитанцию ​​об оплате», - рассказывают в "Голос країни".

Розыгрыш кубка победителя "Голос країни" состоится уже 7 ноября. Он будет рандомным среди всех участников.

«Собранные средства будут направлены на поддержку ВСУ, а именно – на гуманитарные нужды подразделения Михаила Панчишина «Боевые Бобры» , - рассказали в «Голос країни».

В тринадцатом сезоне "Голос країни" победил 25-летний ветеран Михаил Панчишин. Многие из зрителей помнят его еще до «Голоса» - Панчишин был победителем талант-шоу «Х-Фактор».

Тогда Михаил Панчишин получил 1 млн. грн., студийную запись и создание клипа первой песни (специально написанной для него), а также длительную ротацию на одной из радиостанций.

Михаил Панчишин отказался от сольной карьеры в пользу группы Ptashkin.

В марте 2022 года Михаил Панчишин отложил микрофон и встал на защиту Украины в рядах киевской терробороны.

В боях Михаил Панчишин получил тяжелую контузию, частично потерял слух и был комиссован по состоянию здоровья.

«Когда-то командир мне сказал: «Мишань, сделай так, чтобы о нас не забыли». Для меня это было самое главное… Я – ветеран войны. Я не пришел сюда показать, какой я крутой певец. Я пришел сюда прославлять наших ВСУ», – говорил Михаил Панчишин на сцене «Голос країни» .

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