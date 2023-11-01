Суперфінал «Голос країни» вийшов дуже напруженим, на перемогу претендували одразу двоє військових однак піти з кубком міг тільки один.

З першого ефіру «Голос країни» військовослужбовець ЗСУ Юрій Городецький і 25-річний ветеран Михайло Панчишин були фаворитами глядачів.

Городецький знайомий українцям ще до «Голос країни» - чоловік виконує пісні у вільний від виконання бойового завдання час й викладає відео в інтернет.

Панчишина також багато хто пам’ятає завдяки його перемозі у шоу «Х-Фактор».

За результатами голосування глядачів у прямому ефірі перемогу в «Голос країни» здобув саме Михайло.

Юрій Городецький посів друге місце і звернувся до побратимів і глядачів з потужною промовою. Суперфіналіст «Голос країни» ледь стримував сльози.

«Я хочу сказати велике дякую за те, що я маю змогу стояти тут, виконувати свої пісні. Хочу подякувати за підтримку своїй дружини. Я тебе дуже кохаю», - сказав Юрій Городецький зі сльозами на очах.

Також суперфіналіст «Голос країни» подякував українцям за підтримку:

«За те, що надихають мене співати… Співати невеликі ролики, але вони для мене дуже важливі».

Також Юрій Городецький звернувся до своїх побратимів, до своєї 28-ї бригади.

Військовослужбовець закликав захисників знищувати ворога.

«І давайте далі будемо просто веселі пісні співати, а не співати і плакати», - сказав суперфіналіст «Голос країни».

У свою чергу углядачі, коментуючи друге місце Юрія Городецького, висловлюють впевненість, що це не справедливо. Мовляв, його голос сильніше за вокал Михайла Панчишина.

«Юрій мав перемогти»,

«Юрій такий співак, який своїм співом переносять мене в якісь інші виміри! Дякую за ваш талант!»,

«Я вболівала за Юрія»,

«Для нас, переможець - Юрій! У нього набагато кращий голос!», - пишуть невдоволені глядачі.

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